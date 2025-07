Imunidade: pesquisa alerta para bactérias que usam a vitamina C

Pesquisa desvendou um possível mecanismo da letalidade da bactéria Pseudomonas aeruginosa. No Instituto de Biociências (IB) da USP, cientistas descreveram como essa bactéria utiliza vitamina C e uma proteína antioxidante para se proteger do sistema imunológico do hospedeiro. O trabalho não visa a interferir nas recomendações de consumo da vitamina C, ele ajuda a explicar processos bioquímicos do microrganismo – conhecimento que, no futuro, pode ser útil para o desenvolvimento de medicamentos que contornem a resistência da bactéria.

Doutor pelo IB, Rogério Aleixo Silva é o primeiro autor do estudo. Segundo o pesquisador, a estratégia adotada visava a entender como uma proteína catalisadora, uma enzima da P. aeruginosa estava relacionada à sua virulência – aos riscos e perigos bacterianos. “Conseguimos mostrar pela primeira vez que a vitamina C consegue entrar na bactéria e atuar junto a uma de suas enzimas para protegê-la.”

“A vitamina C sustenta a ação de uma enzima antioxidante (chamada LsfA), protegendo essa bactéria do estresse oxidativo imposto por células de defesa imunológica dos humanos” afirma Luís Netto, pesquisador do Centro de Processos Redox em Biomedicina (Cepid Redoxoma), referindo-se ao desequilíbrio provocado pelo excesso de moléculas reativas na bactéria.