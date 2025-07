O Sonho de Alice abre inscrições para oficinas teatrais gratuitas

O projeto "O Sonho de Alice" está com inscrições abertas para três oficinas de teatro gratuitas, que serão realizadas no dia 25 de julho, no Espaço Expressa, em Jundiaí. Voltadas a crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos, as oficinas fazem parte da programação cultural do projeto, que também contará com apresentações gratuitas do espetáculo homônimo em diferentes espaços públicos da cidade, com datas a serem divulgadas em breve.

As oficinas de criação cênica têm como objetivo estimular a imaginação e o potencial criativo dos jovens a partir de jogos teatrais, improvisações e exercícios inspirados nas obras de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Divididas por faixas etárias, as atividades terão duração de duas horas e serão conduzidas pelas atrizes, diretoras e educadoras Catarina Eichenberger e Monique Silva Ferreira, ambas integrantes do Grupo Casca de Teatro e especialistas no trabalho com jovens.

Catarina Eichenberger desenvolve pesquisa voltada ao teatro na adolescência desde a sua formação, com atuação em espetáculos para esse público e experiência como orientadora de turmas de jovens artistas. Já Monique Silva Ferreira é atriz, diretora e pesquisadora teatral, com trabalhos reconhecidos pela sua abordagem poética e seu olhar para a formação de novos públicos e artistas, além de mestra em Artes da Cena com pesquisa focada no processo criativo de adolescentes no teatro.