OCSs recebem R$ 1,1 milhão para tocar projetos para pessoas idosa

"A verba recebida será destinada ao projeto 'Tempo de Viver' que tem por objetivo promover o protagonismo, a autonomia e a proteção integral das pessoas idosas do município de Jundiaí valorizando o trabalho da territorialização no território do Vetor Oeste, por meio de atividades socioeducativas, culturais, lúdicas e de bem-estar, em consonância com os Eixos do Edital do Fundo da Pessoa Idosa", explica Maria Polli Mendes Pereira, gerente de Projetos Sociais.

As atividades possuem metodologias e estratégias de implementação e monitoramento próprias, porém todas buscam que os usurários possam adquirir aquisições de autonomia, emancipação, protagonismo, identidade, reconhecimento de direitos e convivência e fortalecimento de vínculos sociais, familiares e comunitários. "Para quem deseja auxiliar a Cáritas existem algumas frentes como a Campanha da Nota Fiscal Paulista (doação das notas a partir do CPF), bem como doações de pessoas físicas, doações de roupas em bom estado para o bazar e de itens para ações pontuais."

Passo a passo

O prazo das parcerias será de 12 meses, a contar da assinatura do Termo de Fomento entre a Administração Pública e cada uma das organizações selecionadas. Nesta fase do processo, o COMDIPI ainda não dispõe dos detalhes sobre os trabalhos específicos que serão realizados por cada organização. No entanto, conforme previsto no edital, os projetos foram aceitos por estarem alinhados por alguns eixos.