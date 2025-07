Educação de SP lança desafio para engajar estudantes no Saeb 2026

Em outubro, mais de 764 mil estudantes da rede estadual de São Paulo participam da edição 2026 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O exame, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) a cada dois anos, é a principal ferramenta de acompanhamento e aferição da qualidade do ensino no Brasil. Para preparar alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, público-alvo da prova, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lançou um desafio às escolas e vai premiar as turmas com melhores resultados.

Até o 4º bimestre, os estudantes devem realizar uma série de atividades propostas por professores das disciplinas de língua portuguesa e matemática, além de orientação de estudos — componente exclusivo do 9º ano e 3ª série. A cada quinzena, os resultados e o ranking por ano/série serão publicados no sistema Painel Escola Total.

Serão adicionados pontos extras às classes que tiverem alta frequência no dia de realização do Saeb e com bom desempenho na Prova Paulista do 3º bimestre. Cada escola terá autonomia para preparar taças simbólicas para as classes de cada ciclo que ocuparem as primeiras colocações.