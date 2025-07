Coral Municipal tem vagas semiprofissional e profissional abertas

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para a seleção e contratação de cantores e cantoras para compor um Núcleo Semiprofissional/Profissional de apoio do Coral Municipal de Jundiaí. Com foco na elevação da qualidade técnica dos integrantes desse corpo artístico ligado à Unidade, o núcleo será composto por quatro integrantes: uma vaga para soprano, uma vaga para mezzo-soprano ou contralto, uma vaga parta tenor e uma vaga para barítono ou baixo.

As inscrições são gratuitas, por meio deste formulário on-line, e vão até o dia 4 de agosto. Podem se inscrever interessados maiores de 18 anos, com experiência de pelo menos dois anos comprovada em prática coral ou canto em grupo, e com disponibilidade para atuar nos ensaios semanais e apresentações do Coral.

A vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado, e o cachê mensal tem valor de R$ 1.166. Os ensaios do Coral Municipal são realizados às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, que fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa.