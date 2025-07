Parceria com o A.C. Camargo visa fortalecer o cuidado oncológico

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), anunciou uma parceria estratégica com o A.C. Camargo Cancer Center, com base em São Paulo, para aprimorar o atendimento oncológico na rede pública. A iniciativa faz parte do Programa Missão A.C. Camargo, que busca compartilhar a expertise da instituição em oncologia com municípios brasileiros, fortalecendo a prevenção, o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade por câncer.

De acordo com a gestora da UGPS, Dra. Marcia Facci, o projeto representa um avanço significativo para o sistema de saúde local. “A parceria com o A.C. Camargo é extremamente importante para o município, pois trará uma análise detalhada sobre a população jundiaiense, considerando o aumento da incidência dos casos de câncer e toda a linha de cuidado oncológico, desde o diagnóstico até o tratamento, incluindo o cuidado paliativo. Estamos confiantes de que Jundiaí será um case de sucesso e uma referência para o Brasil”, destacou.

O cronograma de ações terá início em agosto e incluirá o levantamento do perfil epidemiológico da cidade, entrevistas com profissionais de saúde, desde agentes comunitários até gestores, análise dos fluxos e filas oncológicas, capacitação das equipes da atenção básica, especializada e hospitalar, além da revisão dos tratamentos e prazos ofertados.

Um olhar personalizado para a saúde pública