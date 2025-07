Acessos à Anhanguera serão interditados hoje à noite

A AutoBAn, uma empresa Motiva, realizará nesta quarta-feira (23), duas interdições para que sejam realizadas obras no pavimento, a partir das 22h. A sinalização dos locais será reforçada e o motorista precisará redobrar a atenção nos seguintes trechos:

Interdição da alça de saída da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) para acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido capital (sul), na saída 62A (alça 900). O motorista terá como alternativa acessar a marginal no km 62 e realizar o retorno no km 63.

Interdição da alça de acesso (ramo 200) da rua Nelson Vendramin para a Rodovia Anhanguera, sentido capital. O desvio será pela marginal do Retiro.

Os trabalhos ocorrerão até as 5h, e o local será monitorado pelo Centro de Controle Operacional da concessionária, e por viaturas da equipe operacional. As obras respeitarão todas as diretrizes do Manual de Sinalização Rodoviária do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

A concessionária também irá continuar com a obra de desvio de eixo de sinalização horizontal no próximo final de semana na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), pista norte (interior), entre os km 47 ao 48, em Jundiaí, para implantação de faixa adicional entre os km 47 e 50+579. As atividades ocorrerão sempre das 22h às 5h, partir de sexta-feira (25) até domingo (27). O tráfego não sofrerá alterações, pois o trecho em obras terá somente uma faixa interditada, permanecendo com duas faixas de rolamento.