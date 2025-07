Jundiaí busca recursos estaduais para saúde e mobilidade

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União), busca destravar recursos junto ao Governo do Estado de São Paulo para investir, principalmente, em áreas como saúde pública e mobilidade urbana. O último encontro do chefe do Executivo municipal com o governador Tarcísio de Freitas ocorreu nesta semana, em Campo Limpo Paulista, durante o anúncio de investimentos na ordem de R$ 170 milhões para a construção de um novo sistema da Sabesp, que vai transportar mais água para os municípios de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista – integrantes da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Na área da saúde, a principal demanda é a ampliação dos investimentos no Hospital São Vicente de Paulo. “O hospital é referência regional e precisa de mais leitos e estrutura para continuar atendendo com qualidade a população de Jundiaí e das cidades vizinhas”, comentou Martinelli.

O prefeito também já solicitou anteriormente, ao secretário estadual da Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, e ao governador, o repasse de recursos “extra teto” — ou seja, valores adicionais fora do limite regular do SUS — para viabilizar mutirões de cirurgias eletivas na cidade.