Judoca de Jundiaí brilha no desafio Brasil x Canadá

A judoca Larissa Grisoto Pires, do Time Jundiaí, foi um dos destaques do Desafio Brasil x Canadá de Judô, realizado no último domingo (21), em Campinas. A atleta venceu sua luta por Ippon, representando o Brasil no confronto internacional promovido pela Federação Paulista de Judô (FPJudô), com apoio do Clube Cultura Artística.

O evento fez parte de um intercâmbio técnico e cultural entre atletas brasileiros e canadenses. No sábado (20), integrantes do Time Jundiaí participaram de um treino aberto com a equipe visitante, incluindo os judocas e treinadores Bruno Silva e Diogo. Apesar da vitória do Canadá no resultado geral do desafio, o encontro foi uma oportunidade de experiência e aprendizado para os participantes.

CIRCUITO PAULISTA