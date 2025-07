Reeleito à presidência, Joaci revela prioridades do Amador

O presidente agradeceu a presença dos 30 representantes dos clubes que estiveram na Assembleia Geral e afirmou que o seu maior objetivo à frente da Liga é levar o futebol amador ao topo. “Ficamos muito felizes com a eleição e a participação dos 30 clubes. Representou um sinal de confiança e mais uma oportunidade de levar o futebol amador ao topo”, disse Joaci

Joaci Ferreira foi reeleito presidente da Liga Jundiaiense de Futebol - que administra e organiza os campeonatos amadores da cidade -, até 2029. Candidato único, Ferreira comemorou a reeleição, realizada na última terça-feira (22), na avenida Amadeu Ribeiro n. 440, no Anhangabaú, onde funciona a sede da Liga, e traçou os próximos passos da continuidade do seu trabalho à frente da entidade.

PLANOS

Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, Joaci revelou que quer dar continuidade ao trabalho construído desde os últimos quatro anos, e que um dos seus principais compromissos será a reforma completa da sede da Liga. “No início do primeiro mandato, em 2021, começamos a reforma da sede, mas tivemos que suspender para pagar as dívidas. Conseguimos colocar todas as contas em dia durante esses quatro anos e, agora, o nosso primeiro passo será a revitalização e modernização da sede, porque precisamos de uma casa. Já estamos fazendo o orçamento e vamos buscar parcerias, voluntários e apoio da iniciativa privada para criar um espaço digno para reuniões, registros e eventos da entidade”, disse Joaci.

Dentro de campo, o presidente também destaca as melhorias necessárias que quer implantar nesses próximos quatro anos de mandato. “Precisamos fortalecer os clubes, com mais investimento, divulgação e novos campeonatos. O Amador de Jundiaí está crescendo cada vez mais e não pode parar de evoluir”, destacou Joaci.