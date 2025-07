Sesc apresenta cineconcerto com obras de Suzan Pitt 

Serviço:

Suzan Pitt: Exuberâncias Imaginativas

Com sonorização ao vivo do coletivo Enchante

Data e horário: 29/07, terça-feira, às 20h

Local: Teatro do Sesc Jundiaí

Classificação: 16 anos

Grátis, com retirada de ingressos a partir das 19h na Loja Sesc