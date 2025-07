Com dois casos registrados de febre amarela, vacina é reforçada

Com o objetivo de proteger a população e evitar novos casos de febre amarela, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) de Jundiaí intensifica as estratégias de vigilância, controle e conscientização sobre a doença. A febre amarela é uma infecção grave transmitida por mosquitos e pode ser prevenida com a vacinação, principal medida recomendada para moradores e visitantes de áreas com mata.

A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), vinculada à UGPS, atua no monitoramento e controle da circulação do vírus, com ações como o acompanhamento de animais silvestres, especialmente macacos, que são considerados sentinelas para a detecção precoce da doença.

“Monitoramos sistematicamente os primatas e recolhemos material biológico de animais mortos para análise. Até o momento, não houve detecção recente de febre amarela em primatas no município”, explica o coordenador da VISAM, Luis Gustavo Grijota Nascimento.

Como os casos no estado são classificados como febre amarela silvestre, transmitida por mosquitos que vivem em áreas de mata, não há indicação de controle ativo para essa população de vetores. Ainda assim, a VISAM acompanha com atenção regiões com presença do Aedes aegypti, mosquito que também pode, eventualmente, transmitir o vírus.