Cidade Vicentina recebe R$ 100 mil para sanar gastos com higiene

"Atualmente, a instituição possui um custo muito elevado para manter sua estrutura e garantir um atendimento de qualidade. Entre as necessidades diárias estão materiais de higiene e limpeza, alimentação, medicamentos, fraldas geriátricas, manutenção predial e de equipamentos, além de recursos para manter uma equipe especializada. O grande desafio é manter essa estrutura funcionando com excelência e humanização para todos os residentes e participantes do projeto", adianta.

Segundo adianta o presidente da instituição, Marcos Roberto Zamana, o plano de trabalho já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com valor a ser dividido ao longo de 12 meses. O dinheiro irá contribuir diretamente com os custos recorrentes desses itens, que embora básicos, são indispensáveis para o cuidado com a saúde, bem-estar e dignidade dos residentes.

Abrigando atualmente 80 pessoas idosas em Regime de Longa Permanência (RLP), a Cidade Vicentina Frederico Ozanam, uma das mais tradicionais da Região, recebeu emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil provenientes de pedido do deputado federal Miguel Lombardi. O dinheiro será aplicado na aquisição de materiais de limpeza e higiene.

A escolha pela aquisição de materiais de limpeza e higiene foi baseada na alta demanda e no uso contínuo desses itens dentro da instituição. O público atendido tem necessidades específicas de cuidado de higiene e de limpeza, fundamentais para a segurança, o bem-estar e a saúde dos residentes.

"Garantir um estoque adequado desses materiais é uma prioridade para o funcionamento diário da Cidade Vicentina. A limpeza nos quartos e banheiros são feitas com materiais específicos por tratar-se de acolhidos mais vulneráveis. As roupas também são lavadas com produtos e processos diferenciados para que não tenham mal cheiro. Além disso, o material de higiene também precisa ser especial, eles possuem a pele mais sensível e propensa a irritações e alergias nessa faixa etária", reforça o presidente.

Além dos 80 abrigados pelo RLP, a instituição atende 27 pessoas idosas no projeto 'Centro Dia' com o acolhimento e cuidado durante o dia, retornando às suas casas ao final da tarde. E justamente para dar conta dos trabalhos, as parcerias são necessárias. "A Cidade Vicentina é muito grata pelas parcerias firmadas, sejam com os doadores comuns ou com o poder público. Para nos manter, realizamos frequentemente campanhas e eventos com foco na arrecadação de recursos, com o objetivo de continuar promovendo qualidade de vida, segurança e bem-estar aos nossos assistidos."