Com as queimadas, animais silvestres passam a ser monitorados

Para além dos focos na Serra, outras regiões têm sofrido com as chamas devido a estiagem e o tempo seco. O resultado são animais feridos ou mortos o que tem demandado também o auxílio de centros especializados em resgate. O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Mata Ciliar já está em alerta para os resgastes feitos pelas autoridades ambientais.

O incêndio de grandes proporções que tem acometido uma vasta área de vegetação na Serra do Japi, pelo menos 150 mil metros quadrados, tem preocupado especialistas ambientais, em especial pela morte de animais que fogem das chamas. O incêndio começou no domingo (20) e o trabalho de combate tem reunido autoridades da Região. (veja mais sobre o incêndio na página de Polícia).

Em Jundiaí, segundo informações passadas pela equipe da Divisão Florestal de Jundiaí ao Jornal de Jundiaí, vários animais têm sido encontrados durante os trabalhos na Serra, entre eles, macacos, cobras, saguis, além de sapos e quatis. Alguns, infelizmente, não conseguiram escapar das chamas.

Em combate

O fogo na Serra começou no domingo e ainda está sendo combatido pelas equipes da Divisão Florestal da GM que recebe auxílio do Corpo de Bombeiros. Foices, enxadas e abafadores estão sendo usados para conter as chamas já que não é possível levar água para o local. Ainda não é possível saber a causa do foco do incêndio, mas o combate segue e sem vítimas humanas.

