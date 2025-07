Biblioteca: Cultura abre inscrições para 3º Prêmio de Literatura

Já na Categoria Jovem Talento, os textos deverão ser em forma de Poesia, com o tema “Como o lugar em que vivo define a minha existência, minha relação com o mundo e com as pessoas ao meu redor”. Podem se inscrever jovens entre 13 e 17 anos e o texto deve ter até 2,5 mil caracteres.

As inscrições dos textos originais poderão ser feitas por interessados de todo o território nacional e deverão se enquadrar em quatro categorias. Pela Categoria Talento Mirim, o gênero proposto é o de carta e o tema “Consciência ambiental e social”, podendo se inscrever crianças entre oito e 12 anos e com obras de até dois mil caracteres.

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) recebe até o dia 29 de agosto, neste link , as inscrições para seleção e premiação de textos autorais pela 3ª edição Prêmio Jundiaí de Literatura, que tem suas atividades vinculadas às propostas de fomento da Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, que este ano contará com R$ 36,4 mil em premiações para 20 diferentes obras.

Na Categoria Adulto, no gênero Conto, o tema é “Patrimônio como memória ancestral” e é voltado para maiores de 18 anos e composições de até dez mil caracteres.

E, por fim, no gênero Crônica e com tema “Qual a sua história com o patrimônio histórico e cultural da cidade?”, a Categoria Prata da Casa é destinada a autores maiores de 18 anos residentes no município, e que podem se inscrever com textos inéditos de até cinco mil caracteres.

Para cada uma das categorias, o interessado em participar conta ainda, além do tema, com uma frase inspiradora e a descrição de seu objetivo, a fim de nortear a composição para seu texto autoral. A contagem de caracteres definida para todas as categorias não leva em conta os espaços.