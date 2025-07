Sobre duas rodas elas dão o tom e a velocidade

“Comprei minha moto apenas como meio de transporte, mas a motivação e o hobby surgiram algum tempo depois quando meu pai descobriu um câncer e optou por não se tratar. Ele queria qualidade de vida e não quantidade e por isso reuniu amigos motociclistas e fundou um motoclube caindo na estrada e vivendo intensamente por três anos.”

Para o legado do pai, continuou com o grupo descobrindo que a moto de alta cilindrada poderia ser muito mais do que locomoção. “Já estive no Paraná, Santa Catarina, Bahia e Recife. Como todo motociclista apaixonado, tive o privilégio de conhecer algumas das serras mais icônicas do Brasil, como a Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, Serra da Graciosa e a Serra das Serpentes, entre outras. Costumo passear com o grupo, e às vezes só eu e meu esposo, cada um na sua moto. Cada destino tem uma história única — e a moto me leva até elas de um jeito especial, com liberdade, emoção e boas companhias.”

Enfrentar ou ousar estar em um ambiente tipicamente masculino já não é mais problema para o público feminino. A mulher que pilota é, muitas vezes, mais admirada do que criticada. “Ocupamos nosso espaço com naturalidade, sem precisar provar nada. A estrada é para todos e estamos nela com orgulho, atitude e amor pela liberdade que só uma moto pode dar. Para quem deseja se aventurar, vá sem medo, mas com responsabilidade. Estude, pratique, use os equipamentos certos e respeite seus limites. E, principalmente, aproveite o processo. Pilotar é mais que técnica, é sensibilidade, atenção e entrega.”