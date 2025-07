Vereadores intensificam articulações para 2026

A Câmara Municipal está em recesso desde o dia 2 de julho. Enquanto as sessões ordinárias, realizadas às terças-feiras, não retornam – com previsão para o dia 5 de agosto –, os vereadores atuam no atendimento à população e em demais atividades diárias, além de intensificarem as articulações políticas de olho nas eleições de 2026, quando eleitores de todo o Brasil escolherão seus representantes para os cargos de deputado estadual e federal.

Vereadora mais votada da história de Jundiaí, com pouco mais de oito mil votos, Quézia de Lucca (PL) desponta como uma das principais favoritas a se tornar pré-candidata a deputada estadual. A tendência é que haja uma dobradinha com o ex-prefeito Luiz Fernando Machado (PL), nome mais cotado como pré-candidato a deputado federal.

O presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União Brasil), é outro nome que ganha força nos bastidores como pré-candidato a deputado federal. Em evento com a presença de apoiadores, no último fim de semana, o prefeito Gustavo Martinelli (União) afirmou que o partido terá uma dobradinha no pleito. “Sabemos que haverá outras candidaturas em 2026, de outras siglas partidárias, e há espaço para todos. Mas quero deixar claro – que não haja dúvidas – nós teremos candidatura a deputado estadual e federal pelo União Brasil”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais. Há especulações de que o vereador Juninho Adilson possa ser o pré-candidato a deputado estadual.

Ainda na Câmara, nomes como Cristiano Lopes (PP), Dr. Kachan (Republicanos), Dika Xique Xique (Podemos) e Mariana Janeiro (PT) também são ventilados como possíveis pré-candidatos.