Mostra Competitiva do Festival continua esta semana

Pela Mostra Competitiva, as sessões serão todas realizadas a partir das 19h, nos dias 22, 23, 25, 26 e 27 de julho, com as exibições dos 24 curtas-metragens com maiores pontuações selecionados do festival.

O festival é uma realização da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da Prefeitura de Jundiaí, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), e toda a sua programação gratuita está sendo realizada na Sala São Paulo-Minas do Espaço Expressa.

Após o primeiro final de semana de exibições da Mostra Paralela e atividades formativas, a programação do 5º Festival de Curtas-Metragens segue esta semana com mais sessões de exibições de trabalhos, desta vez pela Mostra Competitiva, além das palestras e “masterclass”.

Além das exibições, na sessão da sexta (25) ficará conhecido o 3º colocado do festival. Já no sábado (26), será apresentada qual foi escolhida a 2ª melhor obra. E no domingo (27), a UGC irá anunciar o campeão desta edição. É fundamental que os diretores e suas equipes estejam presentes durante as exibições para conferir se o filme foi um dos ganhadores.

Todos os três trabalhos irão receber um troféu além da premiação em dinheiro de, respectivamente, R$ 1mil, R$ 1,5mil e R$ 2 mil. Estão também previstas as premiações de R$ 500 para os colocados entre a 4ª e 24ª colocação, totalizando, assim, R$ 15 mil de premiação no festival.

Atividades formativas

Já a programação formativa segue no domingo (27), último dia do festival, com mais duas palestras e uma “masterclass”, viabilizadas por meio da parceria da UGC com o CULTSP PRO – programa de qualificação profissional, inovação e sustentabilidade da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.