Ciclismo de Jundiaí coleciona medalhas no Bike Series em Brotas

O ciclismo de Jundiaí voltou do BTG Pactual Bike Series, disputado no último domingo em Brotas, com uma série de pódios. A equipe jundiaiense garantiu medalhas de ouro e prata na etapa realizada no circuito de Raceville.

Giovana De Vellis foi campeã geral da elite feminina, enquanto Hector Gustavo Pereira venceu na categoria Pro Masculino 19-22. Já Carlos Eduardo Uchôa ficou com o ouro na Pro Masculino 30-39 e ainda terminou em terceiro na classificação geral da prova.

Lucas Savieto Calimani ficou com o vice-campeonato na mesma categoria de Uchôa. No feminino, Simone Maria Arruda foi vice na Sport Feminino 45-49 e quarta colocada no geral da prova. Iara Gonçalves da Silva também subiu ao pódio, com o segundo lugar na Sport Feminino 50-54.