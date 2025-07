Apoio Tático descobre 'casa bomba' e apreende 11 kg de drogas

Guardas municipais de Apoio Tático apreenderam, na noite desta segunda-feira (21), mais de 10 kg de drogas em uma 'casa bomba' - como são chamados os locais onde os traficantes armazenam grandes quantidades de drogas para posterior abastecimento das biqueiras. As drogas estavam em um apartamento no Residencial Tupi, no Jardim Tamoio. Ninguém foi preso.

Os GMs Pereira e Maurício, com o subinspetor Vaz, faziam patrulhamento, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Enquanto faziam questionamentos para o homem abordado, um senhor se aproximou e avisou aos guardas que estava ocorrendo uma briga de casal em um apartamento no Tupi.

Os agentes foram até o local e chamaram pelos moradores, mas não havia ninguém. "A porta estava aberta e foi possível ver uma faca no chão, o que nos motivou a entrar no apê. Para nossa surpresa, logo nos deparamos com várias sacolas no chão, cheias de drogas. Não havia ninguém no apartamento, que também não estava mobiliado", disse Vaz.