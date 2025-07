Semana pode ter chuva e variações de temperatura em Jundiaí

Para esta semana e para as próximas, a previsão meteorológica em Jundiaí indica variações constantes no tempo. Ainda, para esta semana, pode chover, interrompendo uma estiagem que se estende há quase um mês na cidade e aumentando a umidade do ar, que está baixa em determinados momentos do dia.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias terão altas e baixas de temperatura. Hoje (22), os termômetros ficam entre 13°C e 24°C. Amanhã (23), a média será similar, com temperaturas entre 10°C e 23°C. Já na quinta-feira (24), haverá queda e as temperaturas em Jundiaí vão variar de 9°C a 21°C. Na sexta (25), a mínima sobe para 12°C e a máxima vai a 20°C. Já no sábado (26), a mínima cai para 11°C e a máxima deve subir para 26°C.

Em relação a chuva, o Climatempo indica que pode haver 1,5mm na sexta, com pancadas na madrugada, manhã e depois novamente à noite. Essa chuva pode se arrastar até a madrugada de sábado. No domingo (27), o tempo deve ficar firme e as temperaturas tendem a subir. Ainda segundo o Climatempo, na segunda-feira (28) pode chover novamente e mais forte, com previsão de 7,7mm pela manhã.

Passou a friaca