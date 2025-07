PT pede suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro

O PT protocolou na presidência da Câmara dos Deputados um pedido de suspensão cautelar do mandato e o bloqueio dos vencimentos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado pediu licença de afastamento das funções por 120 dias. O prazo venceu neste domingo (20).O pedido assinado pelo líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), diz que Eduardo Bolsonaro se engajou em articulações nos Estados Unidos, hostis ao Estado brasileiro, à Constituição da República e aos Poderes constituídos. O regimento da Câmara determina que, uma vez encerrado o prazo da licença e a permanência no exterior não for comunicada à presidência, nem o retorno ao exercício do mandato, passa a incidir a vedação ao recebimento de salário.

Recursos

A vereadora Mariana Janeiro (PT) garantiu mais de R$14 milhões em recursos para Jundiaí, em parceria com a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP). Os valores, provenientes do Novo PAC, são destinados a obras em saúde, educação, cultura e habitação. Entre os destaques estão R$ 3,3 milhões para a UBS da Vila Maringá e R$ 4,3 milhões para a implantação de uma creche na EMEB Helena Galimberti, no bairro Cidade Nova. A parlamentar ainda articula para indicar a liberação de verba para melhorias habitacionais no Jardim São Camilo e também para melhorias no saneamento básico municipal.

Afastado

O vice-prefeito e gestor de Governo e Finanças, Ricardo Benassi, está de licença não remunerada até o dia 24 de julho, segundo informações presentes na Imprensa Oficial do Município. O afastamento foi iniciado na sexta-feira (18). No período, o gestor-adjunto de Finanças, José Roberto Rizzotti, assumiu a titularidade da pasta.