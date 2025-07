Audiência pública sobre o Plano Plurianual será dia 7 de agosto

A Prefeitura de Jundiaí realizará, no dia 7 de agosto, audiência pública para apresentar à população as metas e prioridades do Plano Plurianual (PPA) de 2026 a 2029. O encontro acontecerá nas dependências da Fundação TVTEC, no Complexo Argos, a partir das 18h30. A audiência será aberta ao público e representará uma oportunidade para apresentar o andamento da elaboração do plano, os critérios técnicos que estão sendo utilizados na análise das propostas e o resultado preliminar das contribuições recebidas por meio da Consulta Pública.

A audiência é mais uma das etapas do processo conduzido pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), em parceria com as demais Unidades de Gestão. Anteriormente, segundo a Prefeitura, foram realizadas reuniões internas, análises de impacto orçamentário e a consolidação de propostas apresentadas por cada área da administração pública municipal. O prazo final para a entrega do PPA 2026–2029 à Câmara Municipal é o dia 30 de agosto.

“A elaboração do PPA é um momento estratégico para o planejamento de médio prazo da cidade. É por meio dele que conseguimos alinhar as ações da administração às reais necessidades da população. A audiência pública é fundamental nesse processo, pois amplia a transparência e garante a escuta ativa da sociedade na construção das políticas públicas para os próximos quatro anos”, comenta o assessor da Unidade de Gestão de Governo e Finanças, Kleber Tandello.