Investigações sobre morte de mulher estão avançadas, diz delegado

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí está perto de esclarecer o feminicídio registrado em Cabreúva, neste domingo (20), em que uma mulher de 39 anos foi encontrada morta na estrada do Quito Gordo, no bairro Pinhal. A vítima foi assassinada com pelo menos dois tiros, sendo um no tórax e um na cabeça, e ainda tinha outras marcas de violência pelo corpo.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo, "as investigações estão bem encaminhadas e estamos próximos de esclarecer esse crime", disse ele, sem informar detalhes, para não prejudicar as investigações.

O CASO

O corpo foi encontrado por populares, que acionaram a Guarda Municipal. Uma equipe foi enviada e, após constatação, os GMs acionaram a Polícia Civil da cidade. Um investigador de plantão esteve no local e comunicou também a DIG, de Jundiaí, que assumiu o caso, enquanto a equipe de perícia dava início aos trabalhos.