Governo de SP estrutura pacote de ações para fortalecer o circo

O setor circense ganha protagonismo em São Paulo com uma nova política pública voltada à profissionalização de companhias, incentivo à circulação de espetáculos e reconhecimento de artistas e técnicos. O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia um conjunto de ações articuladas que inclui o programa Pró-Circo, a retomada do Troféu Picadeiro e a realização da 18ª edição do Festival de Circo SP, em Piracicaba. As iniciativas têm gestão e produção da Associação Paulista Amigos da Arte (Apaa).

“Essa é uma linguagem artística com potência popular, enraizada na história do nosso país e capaz de dialogar com públicos de todas as idades. O circo tem técnica, tem rigor, tem tradição e tem futuro. Esse conjunto de ações valoriza a cadeia produtiva do setor, reconhece seus profissionais e leva a magia do picadeiro a novas plateias”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton.

No campo da qualificação, o programa Pró-Circo vai investir até R$ 524 mil na reestruturação do Circo Miller, selecionado por edital público. O apoio contempla manutenção da estrutura física, com foco em segurança e funcionalidade, aprimoramento do espetáculo, capacitação da equipe técnica, adequação documental, planejamento financeiro e desenvolvimento de estratégias de identidade visual, comunicação e vendas.