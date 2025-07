Suspeito em fuga pula em córrego mas acaba preso em Jundiaí

Um homem em fuga com uma sacola cheia de drogas, foi preso por guardas municipais de Operações com Cães, dentro de um córrego, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Os GMs Madeira, Guerrazzi e Mikael faziam patrulhamento próximo à Escola Municipal de Ensino Básico Marly de Marco Mendes Pereira, quando em um local de venda de drogas, suspeitaram de um homem que carregava uma sacola nas mãos.

O homem, ao perceber a presença da viatura, correu para uma área de mata e se jogou em um córrego, na tentativa de atravessar para o outro lado e assim fugir. Os GMs, no entanto, conseguiriam alcançá-lo dentro do córrego e o prenderam.