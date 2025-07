9ª edição: Mês do Patrimônio terá temática ‘Patrimônio Vivo’

Já as atrações culturais programadas são as apresentações da Companhia de Teatro de Jundiaí – corpo artístico municipal da UGC –, da banda São João Batista, das Cirandeiras do Japy e do espetáculo circense “Precisa-se de Mágico”, atração que vem a Jundiaí como parte da 6ª Jornada do Patrimônio, promovida pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação contará também com uma edição especial da “Affari Rurali”, o resgate de uma tradicional Festa do Bairro do Traviú, com música e dança tradicionais, exposição, roda de conversa sobre costumes e memórias, além de uma feira gastronômica com produção local, também em parceria com a Ugaat.

Estão também planejadas diversas caminhadas mediadas por bens culturais, como a “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra” e edições especiais, como uma Gincana Urbana pelo Centro Histórico e as caminhadas mediadas ambientais pela Serra do Japi e pela Mata Ciliar.