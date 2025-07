Operação da PM Rodoviária emite 369 autos de infração hoje

Em operação neste domingo (20), o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv), cuja sede fica em Jundiaí, mas que possui circunscrição ao redor da capital Paulista, rodovias Anhanguera e Bandeirantes e saídas para as regiões Norte, Oeste e Sudoeste do Estado, os agentes emitiram 369 autos de infração de trânsito (AITs).

A operação, chamada Impacto/Speed, foi desenvolvida nesta manhã. Dos 369 AITs, 185 foram contra motocicletas e 184 a outros veículos. No total, 264 motos foram fiscalizadas e uma removida. Quanto a automóveis, 33 foram fiscalizados e cinco removidos. Também foram aplicados 207 testes de etilômetro (bafômetro), mas quatro pessoas foram enquadradas na infração de trânsito 165-A, quando há recusa em fazer o teste.

A Operação Impacto/Speed foi desenvolvida nas rodovias com circunscrição do DER e concessionadas da área do 4º BPRv, promovendo a almejada percepção de segurança aos usuários das rodovias, coibindo condutas indesejáveis, tal qual excesso de velocidade e manobras ilegais, fatores diretamente relacionados ao aumento de sinistralidade e perdas de vidas.