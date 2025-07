Briga entre vizinhos termina com facada em Itatiba

Uma briga entre vizinhos terminou em violência na madrugada deste domingo (20), em Itatiba. Um homem foi esfaqueado após um desentendimento, em um churrasco, e precisou ser levado às pressas para a Santa Casa. O autor do ataque foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, o homem admitiu ter atingido o vizinho com golpes de faca durante a discussão. Aos policiais, ele contou que jogou a arma do crime, uma faca de cortar carne em uma área de mato próxima ao local da briga. O instrumento não foi localizado.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Itatiba, enquanto o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.