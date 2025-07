Segunda chamada da Fens convoca novos expositores

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), divulgou a segunda chamada de empreendedores convocados para participar da 7ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens). Os nomes selecionados devem realizar a confirmação da inscrição presencialmente entre os dias 21 e 25 de julho, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping.

A assinatura do Termo de Confirmação e a apresentação da documentação obrigatória são etapas fundamentais para garantir a participação no evento. Caso o convocado não compareça dentro do prazo, a vaga será destinada a uma nova empresa da lista de espera.

A lista oficial com os nomes da segunda chamada está disponível no site da Imprensa Oficial – CLIQUE AQUI. (página 22)