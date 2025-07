PM age rapidamente e prende agressor após ataque a adolescente

Um homem foi preso na tarde da quinta-feira (17), em Jundiaí, após agredir brutalmente sua ex-namorada, uma adolescente de 16 anos. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 1ª Companhia do 49º BPM/I, no bairro Rio Acima.

A vítima foi localizada com escoriações e visivelmente abalada. Segundo relato da jovem, o agressor, seu ex-companheiro, não aceitava o fim do relacionamento e, ao encontrá-la saindo da casa de um familiar, iniciou uma série de agressões físicas. A vítima foi arrastada pelos cabelos, recebendo socos e chutes. A violência só cessou com a intervenção de populares.

Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram, após diligências, o suspeito na Avenida Itatiba. Durante a abordagem, ele confessou o ataque, alegando ter “perdido o controle” durante uma discussão. Também admitiu ter quebrado o celular da vítima.