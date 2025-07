Políticos locais repercutem ação contra Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (18). Investigado por liderar uma trama golpista, Bolsonaro foi conduzido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde foi submetido à colocação de uma tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial. Ele está proibido de utilizar redes sociais e de manter contato com outros réus no processo, bem como com embaixadores e diplomatas estrangeiros. Também não poderá sair da comarca do Distrito Federal e deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 6h. O fato repercutiu entre atores políticos locais.

Para o cientista social Samuel Vidili, a ação da Polícia Federal envia um recado claro de que a anistia não vai acontecer. "O Brasil tem mostrado que não se curvará à vontade norte-americana, pois tem suas instituições — que podem não ser perfeitas, mas funcionam", comenta. "Avalio que Bolsonaro sai muito enfraquecido deste momento, principalmente pela tentativa de pedir intervenção estrangeira em nossa economia. Agora, vamos aguardar os próximos passos", conclui.

A vereadora Mariana Janeiro (PT) avalia que os últimos desdobramentos envolvendo Jair Bolsonaro refletem um resultado inevitável de anos de ataques às instituições, de desprezo pela democracia e de uma conduta política autoritária e irresponsável. “Ver seus próprios filhos se enredando em tentativas desastradas de salvá-lo — mesmo que isso signifique rifar o país e colocar interesses familiares acima do povo brasileiro — revela a completa falência moral e política de um projeto de poder que sempre foi sustentado pelo ódio e pela mentira”, comenta. “No cenário internacional, a imagem do Brasil se reposiciona, ao passo que o bolsonarismo — antes apoiado por grupos extremistas globais — se vê cada vez mais isolado e associado ao que há de mais antidemocrático no mundo”, ressalta.