Paulista e Guarani se enfrentam por vaga no G4 do grupo

O Paulista enfrenta o Guarani hoje (19), às 15h, no estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, em jogo válido pela 6ª rodada da Copa Paulista. Após uma derrota na última rodada e um empate anterior, o time da casa precisa da vitória para retornar à briga por vaga no G4 e, consequentemente, voltar à zona de classificação para o mata-mata, já que quatro dos seis times do grupo se classificam).

Os times já se enfrentaram na 1ª rodada da Copa Paulista, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na ocasião, o Guarani venceu por 2 a 1.

Com a sequência de resultados negativos, o técnico Fausto Dias reconheceu que o time não vem correspondendo. “Estamos devendo, vamos seguir trabalhando [...] já passei por esse cenário no Paulista e não é fácil, mas estou confiante que vamos dar uma resposta e uma volta por cima”, disse o treinador.