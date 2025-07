Musicarte abre inscrições para cursos de música

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para novas turmas de cursos gratuitos no Musicarte. Ao todo, são 220 vagas destinadas a públicos de diferentes faixas etárias, com aulas que abrangem desde instrumentos até atividades voltadas a bebês acompanhados por seus responsáveis.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 8 de agosto, das 9h às 16h, na sede da Musicarte — localizada na Rua Manoel Gonçalves, 200. É preciso levar cópias de três documentos: RG do aluno e do responsável legal (caso o aluno seja menor), e comprovante de residência em Várzea Paulista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4595-4080.

Confira a distribuição das vagas:

35 vagas para aulas de Saxofone, Clarinete e Flauta Transversal

40 vagas para Bateria e Percussão

80 vagas para Musicalização Infantil

45 vagas para o Coral Infantojuvenil

20 vagas para o curso de Expressão Musical para Mamãe e Bebê