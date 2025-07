Sesc Jundiaí integra 4ª edição do “VEM”

De 18 a 27 de julho, o Sesc São Paulo convida todas as pessoas para vivenciarem as múltiplas possibilidades do universo musical com a quarta edição do VEM - Venha Experimentar Música. É uma oportunidade para o público conhecer notas, pausas, ritmos, instrumentos e ter contato com a prática musical.

A programação, totalmente gratuita, acontece nas unidades do Sesc do interior e litoral: Jundiaí, Araraquara, Campinas, Franca, Registro e Santos; e da capital e grande São Paulo: Consolação, Guarulhos, Santana, Vila Mariana, Santo André e São Caetano.

No Sesc Jundiaí, o público poderá experimentar o Estúdio Aberto Girls Rock Camp Brasil, um espaço interativo e inclusivo que funciona como sala de ensaio, onde acontecem jam sessions conduzidas por instrutoras do projeto, com foco especial em meninas, mulheres e pessoas trans, mas aberto a todos. As atividades ocorrem aos sábados e domingos, com turmas separadas por faixa etária.