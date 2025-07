Inscrições abertas para as caminhadas mediadas pela cidade

Para os interessados em geral, estão previstas dez edições, com inscrições disponíveis por meio de formulário online. Ainda no mês de julho, a próxima caminhada será a do “Espaço Expressa – Arqueologia das antigas Oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro”, no dia 26.

A iniciativa faz parte das frentes de atuação do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) para educação patrimonial, democratização e salvaguarda das memórias do Município de Jundiaí e, contará, no mês de agosto, com edições especiais que integrarão o Mês do Patrimônio Histórico e Cultural deste ano.

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para as Caminhadas Mediadas a bens culturais do Município a ser realizadas no segundo semestre deste ano.

Em agosto, as caminhadas previstas farão parte da programação do Mês do Patrimônio. No dia 09, será mais uma edição da “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra”, com inscrições já abertas no formulário.

Também estão previstas edições especiais de caminhadas pelo bairro do Traviú, nos dias 16 e 17; uma caminhada Mediada Ambiental pela Serra do Japi no dia 23 e outra na Mata Ciliar no dia 24, e uma edição do “Centro Histórico – Patrimônios Culturais da Colina”, no dia 30, juntamente com uma Gincana Urbana, para o encerramento do Mês. Para essas edições temáticas, as inscrições serão divulgadas em breve no site da programação.

No mês de setembro, no dia 13 tem mais uma “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra” e no dia 27 a da “Vila Arens e a Industrialização”. Já em outubro, a “Rota Afro – Circuito da Memória da População Negra” tem mais uma edição no dia 11.