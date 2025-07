Tempo seco e falta de chuvas acendem o alerta para os incêndios

O tempo seco e a falta de chuva infelizmente permanecerão neste final de semana segundo previsão do Climatempo, site especializado em previsão do tempo. Uma união perigosa não só para a saúde, em especial para aqueles que sofrem com as alergias típicas do inverno, mas também para a natureza por conta dos perigos das queimadas.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, que tem emitido alertas para os focos de incêndio, a região de Campinas, em que Jundiaí está situado, o alerta é para risco de incêndio alto pela região. Recentemente, em Jundiaí, três incêndios mobilizaram as autoridades, sendo que um deles queimou cerca de 72 mil metros quadrados de áreas.

O mapa dos incêndios podem ser conferidos pelo site https://www.defesacivil.sp.gov.br/nge/incendio.html

Previsão do tempo