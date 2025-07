Casal suspeito de fabricar drogas para Jundiaí é preso pela Dise

Um casal suspeito de fabricação e venda de drogas para traficantes de Jundiaí, foi preso nesta quinta-feira (17), em Laranjal Paulista, por policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí. Foram apreendidos dinheiro, munições, anotações de venda de entorpecentes e balança de precisão. Durante a operação, um investigador sofreu laceração no polegar da mão esquerda, ao ser mordido pela mulher, que resistia à prisão.

Em meio a investigações para descobrir a origem de parte da droga vendida em bairros de Jundiaí, os agentes da Dise chegaram a um casal, em Laranjal. Nesta quinta, as equipes foram até a referida cidade e, à distância, monitoraram a movimentação na casa, observando e notando situações suspeitas.

Com uma escada os policiais conseguiram observar por cima do muro, grande quantidade de dinheiro e munições dentro do imóvel.