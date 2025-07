Jundiaí e Louveira receberão Jornada do Patrimônio paulista

Com foco no legado das antigas linhas férreas na formação do Estado, a 6ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo destaca a importância da malha ferroviária no desenvolvimento das cidades paulistas. De 1 a 3 de agosto, a programação gratuita chega a 40 municípios com atividades em espaços históricos, como apresentações artísticas e debates. A iniciativa é realizada pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), e com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. A programação completa pode ser acessada aqui: https://amigosdaarte.org.br/jornadadopatrimonio/2025

Além da capital, a Jornada envolve cidades de diferentes regiões do Estado, reforçando a conexão entre memória e território por meio de ações voltadas à valorização do patrimônio ferroviário. Participam desta edição os municípios de Araçatuba, Araraquara, Ariranha, Bauru, Bebedouro, Bocaina, Boituva, Botucatu, Brotas, Campinas, Cerquilho, Cosmorama, Cruzeiro, Dois Córregos, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Guaratinguetá, Hortolândia, Indaiatuba, Irapuru, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mogi das Cruzes, Natividade da Serra, Piquete, Piraju, Presidente Epitácio, Rafard, Registro, Santa Cruz das Palmeiras, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Simão, Teodoro Sampaio e Valinhos.

“Durante quase um século, a malha ferroviária não apenas impulsionou a economia paulista, mas redesenhou o território, estruturou cidades e moldou hábitos sociais. Ao destacar esse legado na Jornada do Patrimônio, reconhecemos a ferrovia como um elemento essencial da nossa memória coletiva e como um agente transformador que deixou marcas profundas na paisagem urbana, na arquitetura e na dinâmica cultural do Estado de São Paulo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.