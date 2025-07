Mulher de 39 anos morre em acidente entre motos em Jundiaí

Uma mulher de 39 anos morreu ao sofrer um acidente de moto nesta quinta-feira (17), na avenida Francisco Roveri, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí. Ela era passageira em uma motocicleta que faz corrida por aplicativo. O condutor da moto em que ela estava e o da outra motocicleta envolvida no acidente sofreram ferimentos leves.

O condutor da outra moto contou à polícia que transitava pela via, quando repentinamente o motociclista por aplicativo cruzou a sua frente, a princípio para entrar em uma empresa, na altura do número 335. Ele alegou que não teve tempo de frear e houve a colisão. Ele sofreu ferimentos nas mãos e foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) no mesmo local.

A mulher, que estava utilizando a corrida por aplicativo, se feriu gravemente e foi socorrida por uma ambulância ao Hospital São Vicente, onde já chegou em óbito.