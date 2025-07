Christopher não é mais jogador do Paulista

REPOSIÇÃO

No mesmo dia em que Christopher anunciou sua saída do time, o Paulista anunciou a contratação do atacante Kiko Rodrigues, de 25 anos. Natural de Vitória-ES, o atacante estava no Guarani de Minas Gerais e jogou a A4 pela Inter de Bebedouro, onde enfrentou o Galo este ano. Ele tem passagens pelo futebol capixaba, goiano e matogrossense e chega para fortalecer o sistema ofensivo do clube.