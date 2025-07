Lula empata com Tarcísio em 2026

Nos cenários estimulados, o petista voltou a abrir alguma vantagem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e aos governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

O empate entre eles se dá no limite máximo da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) mostra que, em simulações de segundo turno da eleição de 2026, o presidente Lula (PT) lidera diante de todos os concorrentes e mantém um empate técnico somente com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 41% a 37% a favor do petista.

Na rodada anterior, realizada no fim de maio, todos eles apareciam embolados em um empate técnico.

Agora, após a crise do tarifaço e a campanha de justiça tributária do governo federal, Lula ganhou um respiro, que se refletiu ainda na sua avaliação - houve uma oscilação favorável, com o índice negativo variando de 43% para 40%.

Na competição com Tarcísio, que acabou fustigado pelo tarifaço ao compor com o bolsonarismo e em seguida defender soluções diplomáticas, Lula marca os mesmos 41% da pesquisa anterior, mas o governador, que tinha 40%, agora aparece com 37%. Em março, eles marcaram 43% a 37%.