Atendimento da GM à população ganha reforço com mais 5 viaturas

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) passa a contar com mais cinco viaturas, integradas à frota e prontas para o atendimento à população. Os veículos, adquiridos por meio de convênio com o governo federal no ano passado, foram regularizados e incorporados aos serviços da corporação nesta quinta-feira (17). As viaturas serão destinadas a dois importantes programas da GMJ: duas para o Guardiã Maria da Penha, que oferece proteção a mulheres vítimas de violência, e três para a Ronda Escolar, responsável por ações preventivas nas unidades da Rede Municipal de Ensino.

O prefeito Gustavo Martinelli priorizou a regularização e preparação das viaturas, garantindo que pudessem ser integradas à frota da Guarda Municipal e colocadas à disposição da população. “Segurança é a nossa prioridade. Nossa gestão teve o cuidado e a responsabilidade de preparar e disponibilizar essas novas viaturas, que fortalecem ações essenciais como a Ronda Escolar e o programa Guardiã Maria da Penha — ambos reconhecidos por sua atuação em defesa da população. É um compromisso da administração garantir estrutura e condições adequadas para que a Guarda Municipal atue com excelência”, afirmou o prefeito.

De acordo com o gestor da Unidade de Segurança Municipal (UGSM), Guilherme Balbino Rigo, a disponibilização desses veículos representa mais segurança e eficiência para o trabalho da corporação. “São cinco viaturas que passam a integrar a nossa frota, devidamente regularizadas e prontas para o uso. As destinadas à Guardiã Maria da Penha vão atender mulheres que são acompanhadas pelo programa. Já as da Ronda Escolar atuarão diretamente no ambiente educacional, protegendo crianças, alunos, professores e demais profissionais das escolas”, detalhou Rigo.