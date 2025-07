Jundiaí estuda parceria com Rede VOA para formação profissional

A Prefeitura de Jundiaí iniciou tratativas com a concessionária Rede VOA, responsável pela gestão do Aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, com o objetivo de viabilizar a implantação de cursos profissionalizantes gratuitos voltados ao setor da aviação. A proposta é fomentar a qualificação técnica e ampliar as oportunidades de empregabilidade para a população jundiaiense.

O gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), Humberto Cereser, acompanhado do diretor de Ciência e Tecnologia, Tiago Antunes, do diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli, e do assessor Mark Willian, esteve na sede da Rede VOA, localizada no próprio aeroporto, para conhecer de perto o projeto e dar início às articulações institucionais. A reunião também contou com a presença do CEO da Rede VOA, Marcel Moure; da diretora da ETEC Benedito Storani (BeSt), Fabiana Lourençon Moraes; e do professor Eduardo Alvarez, responsável pelo Centro de Enologia do Estado de São Paulo.

A proposta em estudo prevê a implantação de um centro tecnológico de ensino em uma área da ETEC BeSt, com salas de aula e laboratórios voltados à formação técnica na área da aviação, como o curso de mecânico de aeronaves. A Rede VOA ficaria responsável por identificar a demanda e viabilizar a estrutura junto aos hangares do aeroporto, enquanto o Centro Paula Souza trataria com o Governo do Estado de São Paulo sobre as condições para a execução das obras e a certificação dos cursos.