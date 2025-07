Festa Julina de Jundiaí 2025 começa nesta sexta-feira (18)

27 de julho (Domingo): Nattan, um dos principais nomes da nova geração da música nordestina, encerra a programação com sua primeira apresentação em Jundiaí, transformando o Parque da Uva em uma grande arena de dança.

Para garantir sua presença e aproveitar ao máximo, estão disponíveis 5 tipos de ingressos, cada um oferecendo uma experiência única. Área VIP: Acesso privilegiado à frente do palco, com serviço de atendimento, bares e banheiros exclusivos. Pista: A maior área do evento, com acesso à praça de alimentação e banheiros. Camarote Avulso: Espaço coberto com banheiros premium, serviço de atendimento e bares exclusivos, permitindo acesso à pista e Área VIP. Camarote Corporativo: Espaço coberto para 12 pessoas, com serviço de atendimento e bares exclusivos, ideal para empresas e grupos. Camarote Open Bar: Área coberta e elevada com vista privilegiada, espaço amplo, acesso à pista e Área VIP, além de serviço de open bar com bebidas premium e banheiros privativos (proibido para menores de 18 anos).

Os ingressos online podem ser adquiridos através do site oficial: www.tycket.com.br.