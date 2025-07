Água Mel reinaugura em novo endereço com espaço moderno

A tradicional farmácia de manipulação Água Mel acaba de inaugurar sua nova unidade em um dos endereços mais movimentados de Jundiaí: a Avenida Jundiaí, nº 261. Com um espaço totalmente reformulado, a proposta é oferecer ainda mais conforto, tecnologia e acolhimento para os clientes, sem abrir mão da qualidade e do cuidado que já são marcas registradas da empresa.

A reinauguração contou com a presença de amigos, parceiros e clientes que acompanharam de perto esse novo capítulo da história da Água Mel. Durante o evento, os convidados puderam conhecer de perto as novas instalações, participar de um coquetel especial e celebrar a evolução da marca no cenário local.

Dagoberto Sales, proprietário da Água Mel, celebrou o momento e destacou o cuidado com cada detalhe da nova estrutura. “Tudo foi pensado com muito carinho, tanto para os nossos clientes quanto para a equipe que trabalha aqui. Queríamos um ambiente mais moderno, acolhedor e funcional. Agora temos mais conforto, estacionamento na porta e muitas novidades vindo por aí. Estamos prontos para receber vocês!”