Vice-prefeito de Várzea Paulista recebe convite para as Eleições

João Paulo agradeceu o convite, mas sinalizou cautela. “Sabemos da importância de termos um representante não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Fui eleito ao lado do Rodolfo, ele também tem convites, então qualquer decisão será tomada junto com ele”, declarou.

O convite foi oficializado pelo Partido Liberal (PL), sigla à qual João Paulo é filiado. Adilson Rosa, coordenador regional da legenda, confirmou a posição do partido e elogiou a atuação do vice-prefeito ao lado de Rodolfo Braga. “João Paulo é um grande administrador e já demonstrava isso antes mesmo de ser vice-prefeito. Liderança jovem, com boas ideias e bom transito entre vereadores e lideranças da cidade, vemos nele um nome forte para representar Várzea Paulista na próxima eleição”, afirmou.

O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, foi convidado a disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026. Com a proximidade do pleito, os partidos já começam a se mobilizar em busca de nomes fortes para a disputa, especialmente na região metropolitana de Jundiaí, que está sem representação na Assembleia Legislativa há muitos anos e carece de investimentos estaduais.

Carreira em ascensão

Aos 37 anos, João Paulo tem se consolidado através de resultados. Foi eleito vice-prefeito ao lado de Rodolfo Braga com impressionantes 91,9% dos votos — a maior votação da história de Várzea Paulista e a segunda maior do Estado.

Depois de atuar 14 anos na iniciativa privada, iniciou sua trajetória na Prefeitura como diretor de Projetos no governo de Juvenal Rossi. Pouco tempo depois, assumiu a gestão de Planejamento e Inovação, com participação em projetos estruturantes, como a canalização do córrego do Bertioga.

No primeiro mandato de Rodolfo, assumiu a pasta de Governo e Administração, período em que Várzea Paulista foi considerada a segunda cidade melhor administrada do Brasil em 2023, segundo o Conselho Federal de Administração.