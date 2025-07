SP abre seleção para a contratação de até 5 mil professores

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta quinta-feira (17) as inscrições do processo seletivo simplificado para cadastro de cerca de 5 mil vagas para professores dos cursos do itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio para 2026. O prazo para inscrições dos candidatos segue até 11 de agosto exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25.

Há oportunidades nas 91 diretorias regionais de ensino. Podem participar profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.

A remuneração é de R$ 5.565 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. A contratação é por tempo determinado. O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado.

Eixos tecnológicos