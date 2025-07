Programação do 5º Festival de Curtas-Metragens começa amanhã (18)

Pela Mostra Paralela , as sessões serão nesta sexta (18) e sábado (19), sempre a partir das 19h, com três obras exibidas por dia, totalizando as seis da mostra.

Em sua 5ª edição, o Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí começa nesta sexta-feira (18), com exibições gratuitas das 30 obras contempladas pelo júri técnico nas categorias Documentário, Experimental e Ficção. A programação segue até o dia 27, na Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa, que fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa.

Já pela Mostra Competitiva, os 24 curtas-metragens com maiores pontuações selecionados pelo júri serão exibidos na segunda semana da programação, sempre a partir das 19h, na terça (22), quarta (23), sexta (25), sábado (26) e domingo (27).

O 3ª, 2º e 1º lugares da Mostra Competitiva serão divulgados, respectivamente, nos dias 25, 26 e 27 de julho e receberão troféus e premiações de R$ 1mil, R$ 1,5mil e R$ 2 mil. Estão também previstas as premiações de R$ 500 para os colocados entre a 4ª e 24ª colocação, totalizando, assim, R$ 15 mil de premiação no festival. É fundamental que os diretores e suas equipes estejam presentes durante as exibições para conferir se o filme foi um dos ganhadores.

Mais Festival

Por meio de uma parceria da UGC com Cult PRO, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, a programação do festival este ano contará com “masterclasses” e palestras, nos dias 20 e 27 de julho. No total, são disponíveis 90 vagas por atividade, por ordem de chegada, para interessados maiores de 16 anos. Os detalhes, bem como a programação completa do festival e as fichas técnicas das obras, também podem ser conferidos no site do Festival.