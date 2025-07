Com 15 mortes registradas, cobertura vacinal é intensificada

Jundiaí segue na corrida para avançar e ampliar os índices de cobertura vacinal entre o público prioritário, porém, mesmo chegando a média de 50,5% contabiliza a 15ª morte por Influenza A. Entre as vítimas, estão dez homens e cinco mulheres, sendo que 13 eram idosos com comorbidades e dois homens entre 50 e 59.

A pedido do Jornal de Jundiaí, o boletim atualizado mostra que a adesão vacinal para a gripe é de 56,19% para idosos, 38,54% para crianças e 24,73% para gestantes. Durante as consultas de pré-natal, as equipes de saúde têm orientado as gestantes sobre a importância da imunização.

Para ampliar os índices, ações estão sendo realizadas em conjunto com a área da Educação, como a vacinação em escolas, para ampliar o acesso das crianças. Também foram abertas salas de vacina aos sábados, oferecendo alternativas fora do horário comercial para facilitar o acesso dessas populações.

Para dar mais condições e logística para os munícipes, no dia 19 de julho a vacinação será oferecida no Mercadão da Ferroviários, localizado na rua José Basile Bonito, 50, Centro.